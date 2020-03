Geromel projeta Gre-Nal pela Libertadores e fala em “experiência surreal”

​Capitão do ​Grêmio, Pedro Geromel possui 14 Gre-Nais no currículo, acumulando cinco vitórias, sete empates e duas derrotas. Porém, terá pela frente uma experiência inédita para ele e para o clube.

🔵🎙️| Geromel: “Grenal é sempre um campeonato à parte. Sabemos da importância que tem para o nosso torcedor. Entrará para a história por ser o primeiro Gre-Nal pela Libertadores. Acho que é o maior clássico do Brasil, se não for um dos maiores do mundo”.pic.twitter.com/XQCCj8kvGq — Grêmio The King (@GremioKing) March 7, 2020

Na próxima quinta-feira, a principal rivalidade do futebol gaúcho estará em campo pela primeira vez em uma Libertadores da América. E o zagueiro parece ter encontrado a frase certa para definir o que deve acontecer na Arena. “Será uma experiência surreal”, destacou o atleta, em entrevista para ​GauchaZH. Geromel, com passagens pelo futebol português, alemão e espanhol, não tem dúvida em afirmar que este é o principal clássico que já disputou. “De longe. Acho que é o maior clássico do Brasil, se não for um dos maiores do mundo”, acrescentou.

Semana que vem tem Gre-NAL pela Libertadores da América. Essa cidade vai explodir… — Colorado Apaixonado 🅘 (@_Jeferson_Luis) March 4, 2020

Segundo o zagueiro, o que faz o Gre-Nal ser tão grandioso é justamente o patamar dos dois clubes. “O Grêmio, nos últimos anos, está sempre entre os melhores da Libertadores. Chegamos em três semifinais, temos três títulos. Assim como o Inter, que nas últimas décadas tem conquistado bastantes títulos.” Diante deste cenário, é impossível pensar, por exemplo, em repetir a goleada de 5 a 0 de 2015, que ficou marcada na história. “Hoje em dia Grêmio e Inter estão muito acirrados. Fizemos um jogo lá no Beira-Rio no começo do ano pelo Estadual e foi 1 a 0, sendo que poderia ter sido empate e até mesmo uma vitória do Inter. Então a gente sabe que, se quisermos sair com a vitória, meio a zero está valendo. Sabemos que será um jogo muito difícil, complicado e vamos fazer o nosso melhor, sem pensar nesses resultados”, completou. Antes do clássico, ​o Grêmio enfrente o Pelotas, neste domingo, pelo Campeonato Gaúcho.

