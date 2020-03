Gestor do Cruzeiro acredita na recuperação de jogadores criticados pela torcida

​Para começar a temporada 2020, o ​Cruzeiro realizou 10 contratações. Quatro desses chegaram mais recentemente e não tiveram oportunidade de mostrar o que podem oferecer ao clube. Outros conseguiram a chance, mas não souberam aproveitar e já começaram a receber críticas dos torcedores.

O lateral-esquerdo João Lucas e o atacante Roberson são exemplos disso. Titulares com Adilson Batista no início do ano, foram perdendo espaço devido a más atuações e chegaram até a sair de campo vaiados. Jhonata Robert também foi criticado em certos momentos, mas acabou ganhando novas chances com o ex-treinador da Raposa.

Enderson Moreira chega com uma nova filosofia de jogo. É o momento para que esses jogadores ganhem uma nova motivação e voltem a desempenhar um bom papel dentro das quatro linhas. O novo comandante da equipe ainda não teve oportunidade de trabalhar com o grupo de atletas, mas deve estar aproveitando a pausa dos jogos para fazer avaliações em casa.

Para o gestor de futebol da Raposa, Carlos Ferreira Racha, os jogadores criticados vão ganhar uma nova chance com a chegada de Enderson. “ Vai ser avaliado pelo Enderson, e só ele terá a capacidade de saber se um jogador serve ou não. Às vezes , um jogador não vai bem com um técnico. Mas chega outro técnico e o cara joga. Então, temos que aguardar, ver a avaliação do Enderson”, disse ao ​Globo Esporte .

Com sonho de se aposentar no clube, atacante afirma, entretanto, que vinda de reforços e Enderson dará possibilidade de time subir; crise do clube também foi tema: “Faliram o Cruzeiro” pic.twitter.com/VJv08jvfp7 — País do Futebol ( de ) (@futebol_pais) March 27, 2020