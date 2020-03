Gigante espanhol monitora Haaland; família vê interesse com bons olhos

​Não dá para negar que ​Haaland é um dos principais jogadores do mundo atualmente. Com a camisa do Borussia Dortmund na temporada atual, o atacante já balançou as redes 12 vezes em nove jogos. Desempenho que desperta interesse de gigantes europeus.

O Real Madrid é um deles. O clube espanhol busca um atacante no mercado, e o nome do ex-jogador do Salzburg é conversado internamente pela diretoria merengue. E parece que a especulação animou os familiares do jovem norueguês.

Em entrevista ao jornal AS, o pai do jogador não negou uma possível ida do filho para a La Liga. “Estávamos ligados a mais de 100 times, mas é verdade que a Liga Espanhola é muito boa para o meu filho, com ótimos times. Você nunca sabe se ele jogará na Espanha “, disse.

Porém, ele complementou ressaltando que Haaland está muito feliz na Bundesliga. “Estou muito feliz por ele. O Borussia Dortmund é uma equipe que luta pelo melhor resultado possível, mas que também continua a crescer como tem sido até agora. Sempre foi o maior goleador, mas também oferece muitas assistências. A Bundesliga está crescendo nas competições europeias”, concluiu.

O Borussia Dortmund em 2017, pagou apenas 9 milhões de euros ao Manchester City por Jadon Sancho. Pagou apenas 22 milhões de euros ao RB Salzburg por Erling Haaland. INCRÍVEL! pic.twitter.com/BDwjm7W1RE — FutRaiz_Fc (@futraiz_fc) March 3, 2020

Haaland e o Borussia entram em campo hoje, às 14h30, pela Bundesliga.