Gigante mundial aceita pagar o dobro e fica próximo de ser o novo patrocinador máster do Flamengo

O Flamengo vive um dos grandes momentos da sua história. Com grande qualidade técnica no seu plantel, o clube carioca é apontaod com o grande favorito a conquistar os principais titulos da temporada no futebol sul-americano. Com tamanha publicidade e mídia em cima do Rubro-negro, é certo que o clube é cada vez mais visado por empresas de olho em estampar a sua marca no clube.

Flamengo perto de novo patrocínio

Hoje, o patrocinador Master do Flamengo é o banco BS2, porém, outra empresa poderá estampar em breve a sua marca no espaço principal do uniforme flamenguista. Segundo informações divulgadas pelo Paparazzo Rubro-negro, o banco BS2 está saíndo do patrocinío master do clube. O motivo é que o Fla está assinando com uma empresa ”mundial”, como diz o Paparazzo.

Segundo ele, o Flamengo é o primeiro time da América do Sul que essa empresa patrocina. O valor seria muito mais alto do que o Fla recebe atualmente do banco BS2: ”Estamos falando de dobro”, disse o Paparazzo.

Como mostrou o Paparazzo, o Flamengo está negociando com muito cuidado com ambas as partes. A probabilidade maior é que a BS2 passe a estampar a sua marca em outra parte do uniforme do Flamengo.

O Flamengo acertou com o banco BS2 na temporada passada. Na ocasião, o Rubro-negro fixou no contrato que receberia por ano R$ 15 milhões, além de um valor variavel de acordo com o número de pessoas que se cadastrem no banco. Se a informação do Paparazzo se confirmar, e a empresa pagar ”o dobro”, é certo que o Flamengo receberá no mínimo R$ 30 milhões por temporada.

Enquanto isso, o Flamengo se prepara para a disputa da Libertadores da América. Atual campeão e tendo um dos principais elencos fora da Europa, o Rubro-negro é apontado como um dos principais candidatos ao título, ao lado do River Plate, Boca e Grêmio.