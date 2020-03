Gigante transnacional pode assumir master do Flamengo; cifras superam contrato atual

​O ​Flamengo vive uma situação de enorme prosperidade fora das quatro linhas, com dívidas equacionadas, recorde de arrecadação e faturamento cada vez maior. Com as conquistas esportivas empilhadas, o momento prolífico nas finanças tende a se perpetuar, afinal, cada vez mais marcas voltem seus olhares ao clube carioca.

De acordo com o ​Globoesporte, o Rubro-Negro mantém negociações ativas com uma das maiores empresas do mundo na atualidade: a Amazon. A transnacional estaria interessada em assumir o patrocínio master do clube, estampando a parte mais nobre da camisa.

Amazon, a empresa mais valiosa do mundo, estampada no Manto Sagrado. Internacionalização de marca. Isso aqui é Flamengo! — Tiago Jachson (@tiagojachson) March 5, 2020

Quem conduz as tratativas é o presidente do clube Rodolfo Landim e o vice de comunicação, Gustavo Oliveira. Ainda não há informações mais detalhadas acerca de valores, contudo, estima-se que a proposta superaria com facilidade os R$ 15 milhões/ano pagos pela BS2, empresa que estampa atualmente a parte frontal do uniforme rubro-negro. O contrato atual com a BS2 tem validade até dezembro 2020, mas há uma cláusula de rescisão prevista no acordo.