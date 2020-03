Gigantes europeus se interessam por destaque colombiano do River Plate

​ Enquanto o mundo do futebol está totalmente paralisado pela expansão do coronavírus, os rumores sobre transferências não param. A mais nova informação surgida na imprensa europeia dá conta do interesse de Juventus e Ajax em Jorge Carrascal, meia colombiano do River Plate.

O atleta de 21 anos vem de um excelente desempenho no Pré-Olímpico sul-americano, competição na qual foi o grande destaque da seleção de seu país. Com isso, olheiros passaram a prestar mais atenção em seu futebol. Na equipe de Buenos Aires, ele também começa a ganhar mais espaço com o técnico Marcelo Gallardo. Contra o Binacional, pela ​Libertadores, entrou, marcou um gol e aproveitou a chance.