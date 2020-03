Globo pretende dar pausa em novela devido ao coronavírus

Emissora ainda não anunciou qual programação entrará no lugar de “Amor de Mãe”

Desde 50 anos de existência, essa é a primeira vez que a Rede Globo ficará sem exibir a novela das 9. Líder de audiência, Amor de Mãe, que terá suas gravações interrompidas nesta segunda-feira (16), a Globo decidiu que a novela de Manuela Dias terá um “fim de temporada” e sairá do ar. Por tempo indeterminado, os telespectadores brasileiros ficarão sem novela das nove, seu principal produto de entretenimento. A emissora ainda não sabe o que colocará no lugar.

O mesmo deve acontecer com a novela das sete, Salve-se Quem Puder, que também terá suas gravações interrompidas em medida preventiva para impedir a propagação do novo coronavírus em seu elenco.

Prevista para terminar daqui a duas semanas, Éramos Seis vai até o fim, mas a estreia de sua substituta, Nos Tempos do Imperador, deverá ser adiada. Estrelada por Selton Mello, a continuação de Novo Mundo (2017) também terá suas gravações paralisadas. O mesmo vai acontecer com Malhação, em final de temporada.

Segundo altas fontes na Globo, as novelas interrompidas serão retomadas assim que a crise do covid-19 passar. Isso pode demorar algum tempo, já que o pico das contaminações no país deve ocorrer no final deste mês. Amor de Mãe deverá ter seu “final de temporada” anunciado no capítulo do próximo sábado (21).

Gravações canceladas

A Globo decidiu na tarde de domingo (15) cancelar todas as gravações da novela Amor de Mãe previstas para esta semana. Também foram suspensas as gravações da próxima trama das 18h, Nos Tempos do Imperador, e das 21h, Um Lugar ao Sol, além da minissérie O Anjo de Hamburgo. Séries como Segunda Chamada também serão paralisadas por uma semana pelo menos.

A Globo já tinha adiado cenas de séries com grande número de figurantes. Também havia cancelado a participação de um ator finlandês, Jukka Hilkunen, em O Anjo de Hamburgo.

Não há registro de casos de coronavírus nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, onde estavam em gravação na semana passada oito novelas, cinco séries e uma minissérie.

A suspensão das gravações da novela das nove é uma medida preventiva, segundo a emissora, atendendo às recomendações para se evitar aglomerações.

Nos programas de entretenimento, a ordem é não ter plateia, para reduzir aglomerações e o risco de contágio. O Domingão do Faustão de ontem já foi assim. O Encontro com Fátima Bernardes, que já tinha reduzido metade do público em estúdio, não terá auditório a partir desta segunda. O mesmo acontecerá com o paredão de Big Brother Brasil 20 e o Se Joga, que será encurtado para ceder espaço ao Jornal Hoje.

A emissora vai ampliar o espaço do jornalismo. A partir desta segunda, o Mais Você, de Ana Maria Braga, deixará de ser exibido temporariamente. Os telejornais matinais locais, como o Bom Dia São Paulo, irão até as 8h30, e o Bom Dia Brasil terá duas horas, até 10h30.

Fonte: Notícias da TV