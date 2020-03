Grande oportunidade! Grupos Atacadão e Extra abrem vagas de emprego; Envie seu currículo!

O Atacadão é uma rede brasileira de supermercados atacado-varejista, pertencente ao grupo Carrefour. Recentemente, a empresa abriu vagas de emprego no Brasil.

Além do Brasil, o modelo foi exportado para a Colômbia, Argentina, Marrocos, Romênia e Espanha, em alguns destes países com a bandeira SUPECO e MAXI. Algumas unidades contam com serviços, como: Posto Atacadão e Drogaria Atacadão.

Sua atuação no Brasil está nos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal. Possui mais de 190 lojas de autosserviço ou atacado espalhadas pelo Brasil.

Vagas no Atacadão

Líder de Setor

Analista de Marketing Digital

Estágio em Contabilidade

Arquiteto Júnior

Nutricionista

Extra

O Extra é uma das empresas do GPA, maior grupo varejista e de distribuição do país, que está presente em mais de 100 cidades por todo o Brasil, totalizando cerca de 500 pontos de venda, dentro do conceito multiformato e multicanal, operando nos modelos de Hipermercados, Supermercados, Postos e Drogarias – que oferecem uma solução completa em produtos e serviços, para mais de 170 milhões de clientes, que passam anualmente pelas nossas Lojas.

São mais de 25 anos de história e 40 mil colaboradores que formam essa grande Empresa, que busca entregar todos os dias a melhor experiência de compra aos seus consumidores.

“Para isso, contamos com uma equipe de gente que realiza e tem prazer em servir. O Extra é lugar de Gente Extraordinária, que entrega resultados surpreendentes. Se o que você procura é a possibilidade de trabalhar em um dos maiores varejistas do Brasil, com oportunidades de carreira somadas à obtenção de conhecimento e recompensa competitiva, o seu lugar é aqui,” diz.

Recentemente a empresa abriu vagas de emprego em diversas cidades. Veja abaixo:

Jovem Aprendiz

Coordenador (A) Marketing Jr- Visual Merchandising

Assistente Comercial

Analista Marketing

Analista Planejamento JR

Inscrição e Informações

Os interessados podem saber mais detalhes sobre os cargos das empresas e se candidatarem através dos links:

ATACADÃO: https://www.vagas.com.br/empregos/atacadao.

EXTRA: https://www.vagas.com.br/empregos/extra