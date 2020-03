Grêmio adia lançamento de uniforme 2020

​Adiou! ​Grêmio e Umbro haviam planejado lançar o uniforme para a temporada 2020 ainda neste mês de março, mas o clube e a fornecedora esportiva resolveram suspender o lançamento diante da pandemia de coronavírus. Os envolvidos ainda não decidiram uma nova data.

Conforme informações do ​UOL Esporte, a ideia era antecipar o lançamento da nova coleção e aproveitar o embalo das vendas na Páscoa, mas o avanço do COVID-19 tornou a o lançamento inviável. Atualmente, o Imortal segue com o manto da temporada passada.

A leitura de ambos os lados foi de que não havia nenhuma perspectiva mercadológica para o anúncio do ‘kit 2020’. Atualmente, o cenário é de baixa e não favoreceria tal evento, considerando a quantidade de pessoas nas ruas e a recomendação para evitar aglomerações, além da falta de clima para tal festividade.

A parceria entre a Umbro e o Grêmio começou em 2015 e vai até o final desta temporada. Porém, clube e fornecedora esportiva conversam por renovação até 2024. A expectativa otimista é que os envolvidos se reunião assim que a situação melhorar e de que a nova coleção saia ainda no primeiro semestre.