Grêmio bate o martelo sobre aumento de capacidade da Arena para o Gre-Nal

​O ​Grêmio vive, desde o final do ano passado, a expectativa de ter a capacidade de público de sua Arena aumentada. No entanto, já é certo que isso não acontecerá para a próxima quinta-feira, quando o Tricolor receberá o ​Internacional para o primeiro clássico gaúcho na história da Libertadores da América.

Em dezembro de 2019, como destaca ​GauchaZH, foi feita uma atualização da resolução técnica do Corpo de Bombeiros que trata das normas de segurança em estádios do Rio Grande do Sul. Com isso, se abriu a possibilidade para que as áreas de arquibancada, com torcedores em pé, recebam mais pessoas, desde que as mesmas contem com degraus de 40 centímetros de largura e de 15 a 19 centímetros de altura – realidade da casa azul.

Diante deste cenário favorável, adequações necessárias estão sendo feitas, inclusive em pontos de acesso e em outros setores da Arena, antes de haver uma vistoria e aprovação do novo Plano de Prevenção contra Incêndios (PPCI). Embora não estipule prazo, a ideia do Grêmio é garantir este aumento de capacidade o quanto antes. A arquibancada norte, assim, poderá receber até 8,3 mil pessoas, ao invés das atuais 5,5 mil. Com isso, o estádio gremista comportará um total de 58.462 torcedores em dias de jogos.

