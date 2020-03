Grêmio estuda novo calendário, mas quer ao menos duas semanas de pré-temporada

​O momento é de incertezas. A pandemia de coronavírus impede de se fazer qualquer projeção sobre quando o futebol será retomado. O ​Grêmio, por exemplo, suspendeu suas atividades por tempo indeterminado e, conforme acordo feito entre os cubes da Série A, dará férias de 20 dias a seus jogadores a partir da próxima quarta-feira. Porém, internamente, já projeta a volta aos trabalhos.

Conforme apuração do ​Uol Esporte, a data para o retorno das atividades é estimada para o início de maio, e a ideia da comissão técnica é propiciar uma nova pré-temporada de ao menos duas semanas. Ou seja, diante de tanta incerteza, só se pensa que as partidas não poderão voltar de forma abrupta, sem que o plantel esteja minimamente recondicionado fisicamente.

O Tricolor, antes do agravamento da pandemia, pensou em seguir com a rotina de trabalho, mas com cuidados redobrados. Depois, chegou a ser estudada a possibilidade de treinos a cada dois dias, com grupos pequenos de atletas. Isso também foi abortado quase que instantaneamente. A alternativa final foi liberar todo mundo, com a prerrogativa de que mantenham distanciamento social e sigam uma mínima cartilha de atividades. Recentemente, os profissionais também passarão por exames médicos. Antes da paralisação, a equipe vinha em meio à disputa da fase de grupos da Libertadores da América e, também, do segundo turno do Campeonato Gaúcho.

