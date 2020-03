Grêmio se vê em “sinuca de bico”, e Beira-Rio pode abrigar show marcado para a Arena

​Um impasse já tem tomado conta das preocupações gremistas para abril. Isso porque, no dia 21 desse mês haverá um show da banca Metallica na Arena, em Porto Alegre. Tudo estaria perfeito se não fosse o fato de que o duelo com a Universidad Católica, pela Copa Libertadores, não estivesse marcada para a mesma data. Daí nasceu o imbróglio.

O clube trabalha com algumas opções, como a tentativa de modificação do dia do evento. Alterar a data da partida junto à Conmebol também é uma alternativa, mas envolve vários atores, dentre eles a própria entidade e os detentores dos direitos de transmissão, além dos adversários. Daí então surgiu uma das ideias mais viáveis: o Beira-Rio.

De acordo com a ​Gaúcha ZH, como o Internacional, no mesmo dia 21, estará na Colômbia para enfrentar o América de Cali, o estádio vermelho se apresentaria disponível. No entanto, para isso, se mostraria necessário elaborar uma negociação entre ​Grêmio, Arena, a produtora que organiza o show e, especialmente, a Brio, empresa responsável por gerir os eventos de entretenimento da casa colorada.

Ouvindo as rádios e as polêmicas sobre show do metálica, eles propositadamente esquecem q o Grêmio e dono da arena e em dias de jogos ele é q manda, diferentemente de outro clube. Ou seja o jogo sai na arena. Pode ser negociado outra data mas jamais sair da arena — Hugo Rysdyk (@Hugorysdyk) March 1, 2020

Caso nenhuma das alternativas se concretize, o Imortal teria uma “escolha de Sofia”: como apenas Arena e Beira-Rio estão homologados pela Conmebol para sediar partidas da Libertadores, os gremistas teriam que atuar na casa do rival ou jogar em outro estado.