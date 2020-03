Grêmio terá novo sistema e reforço ‘esquecido’ para duelo contra o Pelotas

​Neste domingo (8), o Grêmio encara o Pelotas pela segunda rodada do returno do Estadual. Por se tratar de um duelo entre compromissos pela ​Libertadores, Renato já definiu que irá a campo com uma formação alternativa, recheada de reservas. Boa oportunidade para alguns nomes em baixa provarem seu valor, como Thiago Neves, reforço bancado pelo treinador, mas que convive com a desconfiança da torcida gremista pelo histórico recente.

Como destaca o UOL Esportes, o armador de 35 anos sairá jogando entre os titulares, sendo o mais experiente de uma escalação recheada de jovens, especialmente nos setores de meio-campo e ataque. Com apenas cinco aparições na temporada e 190 minutos disputados, Neves ainda busca a melhor forma e terá, em Pelotas, a oportunidade de provar que merece entrar na briga por vaga entre os titulares.

Dependendo da atuação de Neves e do rendimento do sistema que Renato deve implementar para este jogo (4-2-3-1), esse desenho tático pode ganhar força para os próximos confrontos da equipe. Neste início de temporada, o ​Grêmio tem atuado com uma trinca de volantes formada por Maicon, Matheus Henrique e Lucas Silva, arranjo que tem agradado o técnico.

