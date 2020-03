Grêmio vai com três volantes para o clássico por conta de condição física dos meias

​Se havia alguma possibilidade de o ​Grêmio iniciar o Gre-Nal da próxima quinta-feira, pela segunda rodada do Grupo E da ​Libertadores da América, com Thiago Neves no meio-campo, o próprio técnico Renato Portaluppi tratou de praticamente descartar esta possibilidade.

Renato Portaluppi sobre o Gre-Nal da Libertadores: “Nós sabemos o quanto é importante tá disputando uma competição dessas contra o nosso maior rival. É rivalidade, jogo pegado, casa cheia, todo mundo ganha com isso.” — Rádio Pachola (@radiopachola) March 8, 2020

Após a partida contra o Pelotas, ele disse que o camisa 10 ainda se encontra longe da forma física ideal. E o mesmo vale para Jean Pyerre, que no final de semana retornou ao time depois de mais de cinco meses. “A gente precisa de todo mundo inteiro”, destacou o treinador. Com isso, fica escancarada a ideia de manter a equipe atuando em um sistema com três volantes, no qual Lucas Silva faz a primeira linha de marcação e Maicon e Matheus Henrique têm a incumbência de sair um pouco mais para o jogo e se aproximar de Everton e Diego Souza.

Muito embora este não seja o esquema preferido de Renato (um dos meias de articulação ganhará vaga no time tão logo esteja apto para tal), foi com ele que o Grêmio encarou os principais desafios da temporada até o momento. Iniciou o Gre-Nal do Gauchão assim, e só perdeu o controle das ações, mesmo que tenha vencido o ​Inter nos minutos finais, quando o comandante abriu o meio-campo. Depois, diante do Caxias, o Tricolor como um todo não foi bem, mas deixou de competir justamente quando Thiago Neves foi a campo. Por fim, no meio da semana passada, estreou na Libertadores repetindo a escalação, e não teve problemas contra o América de Cali.

AGORA É TUDO GRE-NAL — bruxos do Renato 🇪🇪 (@fabinho_thiago) March 4, 2020

Neste momento, realmente não existe opção melhor. A equipe não pode se arriscar a entrar em campo com atletas abaixo da forma. Em um clássico, ninguém pode se dar ao luxo de caminhar dentro das quatro linhas e deixar o rival com espaços para atacar. Isso pode ser fatal. Por isso, Renato, um conservador por natureza, não irá arrisca e tratará, por exemplo, de fazer sua equipe explorar ainda mais os lados do campo, diante do potencial de ataque de Victor Ferraz e Caio Henrique, sem desguarnecer seu setor de marcação. É assim que se pensa um Gre-Nal, e qualquer coisa diferente será dar margens ao “suicídio”.