Grêmio x Internacional | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local

​Até hoje, foram poucas as edições da ​Libertadores da América que tiveram ​Grêmio e ​Internacional, juntos, brigando pelo título. Em 2007, o Colorado foi eliminado na primeira fase e o Tricolor caminhou até a decisão, perdendo para o Boca Juniors. Quatro anos depois, ambos caíram nas oitavas de final – e na mesma noite.

Por fim, na temporada passada, os vermelhos ficaram pelo caminho nas quartas de final, enquanto os azuis avançaram à semi – os dois, inclusive, acabaram alijados do torneio pelo Flamengo. Agora, chegou o momento de a dupla se cruzar na principal competição do continente pela primeira vez. Nesta quinta-feira, em duelo válido pela segunda rodada do Grupo E, o clássico de número 424 entre os maiores clubes do Rio Grande do Sul promete parar o Estado. Afinal, a história estará passando diante dos olhos de gremistas e colorados.

Ficha técnica Grêmio x Internacional​ ​Data 12/03/2020​ ​Hora 21h (horário de Brasília)​ ​Local Arena do Grêmio, em Porto Alegre​ ​Árbitro ​Fernando Rapallini ​Onde assistir ​Facebook

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Grêmio​ ​Vanderlei; Victor Ferraz, Pedro Geromel, David Braz (Kannemann) e Caio Henrique; Lucas Silva, Matheus Henrique e Maicon; Alisson, Everton e Diego Souza. ​Internacional ​Marcelo Lomba; Saravia (Rodinei), Bruno Fuchs, Víctor Cuesta e Moisés (Uendel); Musto, Edenílson, Boschilla e D’Alessandro (Marcos Guilherme); D’Alessandro e Paolo Guerrero.

Se havia alguma chance de o Grêmio iniciar o Gre-Nal com Thiago Neves no meio-campo, o próprio técnico Renato Portaluppi tratou de sepultar esta possibilidade no final de semana. Com isso, a equipe dona da casa vai utilizar mais uma vez o esquema com três volantes – Lucas Silva, Maicon e Matheus Henrique -, que já deu certo no último clássico e, também, na estreia da Libertadores. O único mistério fica por conta da presença, ou não, do zagueiro Kannemann.

No Internacional, as dúvidas surgem em maior número. Após estrear bem pelo clube, o argentino Saravia pode tomar a lateral direita de Rodinei. Do outro lado, ainda não se tem a certeza se Moisés voltará a ser opção de Eduardo Coudet. No entanto, a grande dúvida dos visitantes recai sobre D’Alessandro, já que o time fez sua melhor atuação no ano sem o camisa 10. Assim, resta saber se ele retornará para comandar a equipe em um verdadeiro embate de gigantes.

ÚLTIMOS CINCO JOGOS

​GRÊMIO INTERNACIONAL​ ​Inter 0 x 1 Grêmio (15/02) ​Tolima 0 x 0 Inter (19/02) ​Caxias 1 x 0 Grêmio (22/02) ​Inter 1 x 0 Tolima (26/02) ​Grêmio 3 x 0 Juventude (29/02) ​Caxias 1 x 1 Inter (29/02) ​América de Cali 0 x 2 Grêmio (03/03) ​Inter 3 x 0 Universidad Católica (03/03) ​Pelotas 0 x 1 Grêmio (08/03) ​Inter 2 x 0 Brasil de Pelotas (08/03)

Os dois clubes vêm de vitória, tanto no Gauchão como na Libertadores. No torneio sul-americano, o Grêmio o América de Cali-COL por 2 a 0, enquanto o Internacional aplicou 3 a 0 na Universidad Católica-CHI. Quem vencer o clássico manterá os 100% de aproveitamento e ficará na liderança isolada da chave. Um empate deixará os dois com quatro pontos, com os vermelhos se mantendo à frente pelo saldo de gols.