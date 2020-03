Grêmio x São Luiz | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local

​Se na última quinta-feira a Arena esteve praticamente lotada, com mais de 53 mil pessoas, neste domingo ela estará vazia. Com portões fechados, por conta da pandemia de coronavírus, o ​Grêmio entrará em campo para a disputa da terceira rodada da Taça Francisco Novelletto Neto, segundo turno do Campeonato Gaúcho. Líder do Grupo B com 100% de aproveitamento (seis pontos), o time comandado por Renato Portaluppi recebe o São Luiz, de Ijuí, que perdeu os dois compromissos disputados até aqui nesta etapa da competição.

Ficha técnica​ Grêmio x São Luiz​ ​Data 15/03/2020​ ​Hora ​11h (horário de Brasília) ​Local Arena do Grêmio, em Porto Alegre​ ​Árbitro ​Jonathan Pinheiro ​Onde assistir ​Premiere

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

​Grêmio Vanderlei; Victor Ferraz, Pedro Geromel, David Braz (Kannemann) e Caio Henrique; Lucas Silva, Matheus Henrique, Alisson, Jean Pyerre (Maicon) e Everton; Diego Souza.​ ​São Luiz ​Lúcio; Ramon Baiano, Sílvio e Jadson; Duda (Lucas Carvalho ou Itaqui), João Paulo e Maycon; Jean Carlo e Samuel Balbino; Elias e Michel.

O duelo pode marcar o retorno definitivo de Jean Pyerre ao time do Grêmio, ele que não inicia uma partida desde setembro do ano passado. Nos dois últimos compromissos do clube, incluindo o Gre-Nal pela ​Libertadores, ele entrou durante a etapa final e deu um pouco mais de dinâmica ao meio-campo, mesmo que ainda esteja fora de ritmo. O zagueiro Kannemann também tem possibilidades de ser uma novidade. No São Luiz, o técnico Antônio Picoli ainda busca engrenar, já que no primeiro turno o clube também não foi nada bem (conquistou apenas quatro pontos) e, portanto, corre sério risco de rebaixamento.

ÚLTIMOS CINCO JOGOS

​GRÊMIO SÃO LUIZ​ ​Caxias 1 x 0 Grêmio (22/02) ​Novo Hamburgo 0 x 0 São Luiz (02/02) ​Grêmio 3 x 0 Juventude (29/02) ​São Luiz 0 x 0 América-RN (05/02)** ​América de Cali 0 x 2 Grêmio (03/03) ​São Luiz 4 x 2 Pelotas (09/02) ​Pelotas 0 x 1 Grêmio (08/03) ​Esportivo 1 x 0 São Luiz (01/03) ​Grêmio 0 x 0 Inter (12/03)* ​São Luiz 1 x 2 Caxias (09/03)

O Tricolor, que perdeu a decisão da Taça Ewaldo Poeta, precisa necessariamente ganhar o segundo turno se quiser lutar pelo terceiro título estadual consecutivo. Com a paralisação da Libertadores, neste momento, o foco é total no Gauchão.

*Libertadores

**Copa do Brasil