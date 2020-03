Greve? Renato não alivia e solta o verbo após vitória gremista no Gauchão

Em tempos de pandemia do coronavírus, o futebol tem ficado em segundo plano na maioria dos países ao redor do mundo. No entanto, contrariando as principais normas emitidas sobre o assunto, a bola segue rolando no Brasil. Diversas partidas dos estaduais foram disputadas normalmente neste fim de semana. Como a do ​Grêmio, diante do São Luís, na manhã de domingo.

Com o objetivo de protestar pela não suspensão do torneio, ​os atletas gremistas entraram em campo de máscaras. O gesto foi repetido pelo treinador Renato Portaluppi, que não poupou palavras para opinar sobre o assunto na coletiva pós-jogo. O técnico falou até mesmo em greve:

“Não estamos imunes a qualquer tipo de vírus e não adianta nada fechar os portões. Quer dizer, a torcida fica protegida e dane-se quem joga futebol. Quero saber de quem vai ser a responsabilidade se acontecer algo no futebol. O mundo todo está parado. Será que o futebol brasileiro não tem que parar? Será que vamos precisar fazer uma greve? Acho que não precisamos chegar a esse ponto, então esperamos que as pessoas responsáveis, competentes, tenham bom senso de paralisar os campeonatos. Não adianta parar um estado, mas sim o futebol brasileiro. Não estamos imunes. Se não quiserem parar, cheguem na frente da TV e do rádio e assumam a responsabilidade. Será que terão essa coragem?“, protestou o comandante.

Dentro de campo, o torcedor gremista teve motivos para sorrir. Depois de sair perdendo por 2 a 0, o time conseguiu se reestruturar para buscar a virada na Arena com uma vitória por 3 a 2.​​