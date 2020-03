Grupo BIG, da ex-Walmart Brasil, abre 4.762 vagas de emprego; veja os cargos

Está desempregado? Presente no país desde 1995, o Grupo BIG, da Walmart Brasil, abriu nada menos que 4.762 novas vagas de emprego no Brasil. As oportunidades são para diversos cargos para diversas unidades espalhadas pelo país.

A empresa opera hoje com cerca de 550 unidades e 50 mil funcionários em 18 estados brasileiros, além do Distrito Federal. São 8 bandeiras entre hipermercados (BIG e BIG Bompreço), supermercados (Super Bompreço e Nacional), atacado (Maxxi Atacado), clube de compras (Sams Club) e lojas de vizinhança (TodoDia), além de postos de combustíveis e farmácias.

O Grupo é o terceiro maior conglomerado de varejo alimentar do Brasil. Em julho de 2018, a Advent International anunciou a aquisição de 80 da operação Walmart Brasil.

“O Walmart Inc. mantém uma participação de 20 na empresa. Com base em uma cultura mais ágil e simples, o foco no resultado e a excelência no atendimento são as principais guias para nossas ações. Mais do que estar presentes em diversos momentos de compras em nossas 556 unidades, queremos encantar e conquistar nossos clientes para sermos reconhecidos como o melhor varejo no Brasil. Sabemos que a jornada é desafiadora, mas estamos preparados para isso”, diz a empresa.

“Agora é com a gente. Somos Grupo BIG. Venha fazer parte desse time”, diz o comunicado da empresa.

Cargos Disponíveis no Grupo BIG

As vagas oferecidas pelo Grupo BIG são para Encarregado de Mercearia, Gerente de Área, Repositor, Vendedor de Eletro, Operador de Caixa, Operador de Padaria, Operador de Loja, Encarregado, Supervisor de Vendas, Caixa Operador, Fiscal de Prevenção de Perdas, Encarregado de Padaria, Vendedor Externo, Auxiliar de Limpeza, Açougueiro, Fiscal de Prevenção de Perdas, Auxiliar de Limpeza, Agente de Cartões, Repositor de Mercadorias, Padeiro; entre outros.

Salários e Inscrição

Os salários de cada cargo não foram informados. Segundo o site InfoJobs, local de anúncio da vaga, os salários vão de R$1.254 (Operador de Caixa) até R$4.689 (Gerente de Atendimento).

Os interessados podem saber mais detalhes sobre o cargo desejado e se candidatar através do seguinte link: https://www.infojobs.com.br/grupo-big