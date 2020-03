Guarani x Ponte Preta | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local

Apesar do crescimento exponencial do número de casos de coronavírus no Brasil, o futebol segue com bola rolando pelos ​Estaduais. Sem presença de público, Guarani e Ponte Preta se enfrentarão na próxima segunda (16), clássico válido pela décima rodada do Campeonato Paulista 2020. Confira a seguir tudo o que você precisa saber sobre este confronto:

Ficha técnica e onde assistir

Ficha técnica:​ ​Guarani x Ponte Preta ​Motivo: ​10ª rodada do Paulistão 2020 ​Data: ​16/03/2020 ​Hora: ​20h (de Brasília) ​Local: ​Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP) ​Árbitro: ​Salim Fende Chavez (SP) ​Onde assistir: ​SporTV

Prováveis escalações

Provável Guarani: ​Jefferson Paulino; Pablo, Bruno Silva, Leandro Almeida e Bidu; Marcelo, Eduardo Person, Lucas Crispim e Giovanny; Júnior Todinho e Rafael Costa. ​Provável Ponte: ​Ivan, Dawhan, Alisson, Trevisan (Wellington Carvalho) e Yuri; Danrley, Bruno Reis e João Paulo; Bruno Rodrigues, Safira e Roger.

Para este duelo de número 196 na história do dérbi campineiro, o Bugre não poderá contar com o volante titular Deivid, suspenso. Marcelo é o seu substituto natural. O lateral-esquerdo Bidu e o meia Lucas Crispim estão recuperados de problemas físicos e devem ir pro jogo.

Pelo lado da Ponte Preta, Jorginho deve manter a mesma formação que venceu o Afogados da Ingazeira no último meio de semana, pela Copa do Brasil. A única dúvida fica a cargo do miolo de zaga, já que Trevisan não vive um bom começo de temporada.

Últimos cinco jogos

​Guarani Ponte Preta​ ​Oeste 1 x 1 Guarani (07/02) ​Ponte Preta 0 x 0 Ferroviária (22/02) ​Guarani 1 x 1 Novorizontino (15/02) ​Ponte Preta 0 (5) x (3) 0 Vila Nova (27/02) – CdB ​Palmeiras 1 x 0 Guarani (20/02) ​São Paulo 2 x 1 Ponte Preta (01/03) ​Guarani 0 x 0 Água Santa (28/02) ​Ponte Preta 1 x 2 Red Bull Bragantino (09/03) Ituano 0 x 2 Guarani (06/03) ​Ponte Preta 3 x 0 Afogados (12/03) – CdB

Com 13 pontos somados em nove rodadas, o Bugre é o atual segundo colocado do Grupo D do Paulistão, ou seja, se a fase de classificação terminasse hoje, a equipe campineira estaria classificada ao mata-mata. A situação da Ponte Preta, por outro lado, é muito preocupante: a Macaca tem a pior campanha geral da competição, com apenas 7 pontos somados. Precisa urgentemente da vitória se quiser permanecer na elite estadual para 2021. Botafogo-SP (8) e Ituano (9) são as outras duas equipes na ‘rabeira’ da competição. Dois caem.

​Crédito da foto de cobertura: Álvaro Jr/Pontepress