Guerrero exalta ‘Inter arrojado’ em estreia na Libertadores; peruano teve atuação de gala

​Noite de gala para o ​Internacional. Com mais de 35 mil presentes no Estádio Beira-Rio, o time gaúcho foi dominante durante os 90 minutos de partida e venceu, com propriedade, a Universidad Católica (CHI). O placar ‘clássico’ de 3 a 0 foi construído na segunda etapa, tendo Paolo Guerrero como principal protagonista: dois gols e uma assistência.

Após a partida, o centroavante vibrou com a grande estreia do Colorado na Libertadores 2020 e exaltou o estilo de jogo que vem sendo implementado por Eduardo Coudet: “É importante, quando a gente joga desse jeito. A gente tá colocando cada dia mais, em campo, o que o Chacho [Coudet] pede: mais jogadores ofensivos, que ataquemos, que sejamos mais intensos, agressivos (…) Tentamos muito desde o primeiro tempo, criamos as chances e uma hora tinha que chegar o gol”, comemorou o peruano.

Criticado após um início ‘lento’ de temporada, o camisa 9 do Internacional teve, justo no debute sul-americano, sua melhor atuação no ano. Com os dois gols anotados nesta terça, Paolo chegou aos sete totais com a camisa colorada em Libertadores, adentrando o top-3 de goleadores históricos do clube na competição. Acima dele, apenas Damião (11) e Sobis (9).

O Colorado volta a campo pela Libertadores no próximo dia 12 de março, quando encara seu maior rival: o ​Grêmio. A partida será na casa do Tricolor.