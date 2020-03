Gustavo Xavier deixa comando da Delegacia de Penedo, saiba quem é o novo delegado

O Diário Oficial do Estado (DOE), desta sexta-feira (6), trouxe várias mudanças em diversos setores da Polícia Civil de Alagoas. Os decretos, assinados pelo governador Renan Filho, promoveram o remanejamento no comando de cargos que abrangem diretoria, delegacias regionais e unidades da PC no Estado.

Uma dessas mudanças atingiu a 7ª Delegacia Regional de Penedo que atualmente conta como delegado, Gustavo Xavier. O comando da Polícia Civil em Penedo será agora do delegado João Marcello, que troca de lugar com Gustavo Xavier, sendo Gustavo assumindo a Delegacia de São Miguel dos Campos e Marcello a de Penedo.

Para a direção da Polícia Civil as mudanças são rotina, fato comum que acontece vez por outra em órgãos da área da segurança pública.

Da Redação com informações da PC-AL