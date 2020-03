Há 11 anos… Corinthians ‘alfineta’ rivais ao relembrar estreia de Ronaldo

Há exatos onze anos, mais precisamente no dia 4 de março de 2009, a torcida do Corinthians testemunhava a estreia de Ronaldo Fenômeno, um dos maiores jogadores da história do futebol mundial, com a camisa alvinegra. Como destaca o ​UOL Espo​rtes, o debute do craque aconteceu em um duelo contra o Itumbiara-MG, partida válida pela Copa do Brasil, competição que viria a ser conquistada pelo ​Timão.

Relembrando o dia especial, o Corinthians não perdeu a chance de dar uma ‘alfinetada’ em seus rivais, exaltando (nas entrelinhas) o excelente retrospecto do camisa 9 em clássicos: “11 anos desta estreia F-E-N-O-M-E-N-A-L! Contra o Itumbiara-GO, pela Copa do Brasil, nosso Ronaldo fazia seu primeiro jogo com o manto alvinegro. Marque o @ daquele amigo, torcedor rival, que já levou gol (ou gols, né!?) do Fenômeno”, postou.

​​Vale destacar que durante sua passagem pelo Parque São Jorge, o camisa 9 balançou as redes dos três grandes arquirrivais alvinegros: São Paulo, Palmeiras e Santos.