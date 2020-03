Habib’s contrata: Vagas de emprego disponíveis; Envie seu currículo!

O Habib’s, rede de restaurantes de comida rápida brasileira especializada em comida árabe, abriu vagas de emprego

O crescimento da rede Habib’s se confunde com a história do seu fundador, Antônio Alberto Saraiva, um empresário luso-brasileiro que nasceu em Portugal, e iniciou em 1988 com uma loja na rua Cerro Corá, na cidade de São Paulo. Os restaurantes vendem mais de 600 milhões de esfirras por ano, sendo o maior fast-food árabe do mundo e a maior rede de fast-food genuinamente brasileira.

Cargos disponíveis

Analista de Trade Marketing

Coordenador de Plantão – Fast Food

Assistente de Engenharia

Supervisor de Delivery

Assistente Financeiro

Administrador de Restaurante

Gerente de Restaurante

Instrutor de Treinamento

Gestor de Campo

Requisitos – variam por cada cargo

Conhecimento básico em edição de vídeos, Photoshop, InDesign, Power Point e manuseio de câmeras para captação de imagem e estar cursando graduação a partir do 4° semestre de rádio e TV, publicidade e propaganda, ou design. (Estágio)

Experiência sólida na gestão ou administração de restaurante

Ensino Superior Completo em Administração de empresas ou áreas correlatas

Ensino Médio Completo.

Benefícios – variam por cada cargo

Participação nos Lucros ou Resultados

Assistência médica

Assistência odontológica

Refeitório

Seguro de vida

Vale-transporte

Inscrições e Informações

Os interessados podem saber mais detalhes sobre o cargo desejado e se candidatar através do seguinte link: https://www.vagas.com.br/empregos/habib-s