Harry Kane abre o jogo sobre futuro no Tottenham; atacante está na mira de potências

Aos 26 anos de idade, Harry Kane tem todos os atributos que os gigantes do Velho Continente desejam: é um camisa 9 clássico, de muito recurso/qualidade, ainda com longos anos de carreira pela frente. Trata-se de um dos nomes mais ‘badalados’ do mercado atual, ainda que a temporada 2019/20 passe longe de ser a mais prolífica de sua carreira.

Previamente especulado em potências como Real Madrid e Juventus, o centroavante inglês deixou o torcedor do Tottenham preocupado neste domingo (29). Respondendo perguntas através da ferramenta ‘Instagram Live’, Kane, ao ser questionado se sonha em permanecer no clube londrino por longos anos, deixou o seu futuro totalmente em aberto.

“Isso é uma daquelas coisas que a gente não pode dizer nem que sim, nem que não. Eu amo o Tottenham e sempre amarei, mas eu digo que se eu sentir que as coisas não estão progredindo coletivamente ou não estão indo na direção certa, então eu não vou ficar apenas por ficar. Sou um profissional ambicioso, quero evoluir e me tornar cada vez melhor, quero figurar entre os melhores jogadores do mundo. É óbvio que eu quero vencer, quero conquistar troféus coletivos, quero estar fazendo isso tudo o quanto antes. Então temos que ver o que vai acontecer. Tudo dependerá do que vai acontecer conosco enquanto time, como evoluiremos”, afirmou.

Os Spurs vivem um momento de grande turbulência desde o vice da ​Champions de 2018/19: o argentino Maurício Pochettino se despediu após longos anos à frente do clube londrino, dando ao experiente José Mourinho, que parece encontrar dificuldades em extrair o melhor de um elenco aparentemente desgastado e acometido por graves lesões. A favor do Tottenham está o longo contrato que Kane ainda tem por cumprir: seu vínculo vai até junho de 2024, ou seja, qualquer clube interessado em sua contratação, precisará abrir os cofres.