Homem de 29 anos é preso em Feliz Deserto após ser flagrado traficando drogas

Denúncia anônima fez com que a polícia prendesse o traficante

Durante patrulhamento de rotina na noite desta quinta-feira, 12 de março, policiais G.U de Feliz Deserto receberam uma denúncia anônima onde indicava que um elemento estaria traficando drogas em um ponto na cidade de Feliz Deserto, interior de Alagoas.

Chegando ao local indicado pelo denunciante, um indivíduo foi abordado e com ele encontrada uma quantidade de entorpecentes, o que caracterizava o flagrante. Policiais então solicitaram que individuo mostrasse sua residência para que fosse encontrada mais drogas. Após autorização da entrada dos policiais, os mesmos vasculharam a residência do homem de 29 anos, localizada na rua do Galpão, n 52, Areal, Feliz Deserto-AL, e na mesma foram encontradas mais drogas e uma quantidade de dinheiro.

Material apreendido:

– 20 bombinhas de maconha

– 67g de maconha em porções

– R$ 1.101,00

– Uma arma branca

O acusado e os materiais apreendidos foram conduzidos à DP de São Miguel dos Campos para os procedimentos cabíveis.

Da Redação com informações do 11º BPM