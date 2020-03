HONDA abre novas vagas de emprego; Veja como se inscrever!

Novas oportunidades de emprego foram abertas na Honda do Brasil. Confira!

Há 47 anos presente no Brasil, a Honda atua com produção de motocicletas, automóveis e produtos de força, sempre com foco na qualidade, além de compromisso ambiental e social. Em 1971, a Honda iniciava no Brasil as vendas de suas primeiras motocicletas importadas. Cinco anos depois, era inaugurada a fábrica da Moto Honda da Amazônia, em Manaus, de onde saiu a primeira CG, até hoje o veículo mais vendido do Brasil. De lá para cá, a unidade produziu mais de 23 milhões de motos, além de quadriciclos e motores estacionários.

Para facilitar o acesso aos produtos da marca, em 1981 nasceu o Consórcio Honda, hoje a maior administradora de consórcios do Brasil, que faz parte da estrutura da Honda Serviços Financeiros, também composta pela Seguros Honda e o Banco Honda.

Cargos disponíveis

Analista de Tesouraria Junior

Consultor Comercial Junior

Desenhista Industrial Junior

Analista Administração de Pessoal Sênior

Analista de Consolidação Júnior

Analista de Cobrança Júnior

Consultor Treinamento Pós Vendas Júnior

Arquiteto de Sistemas e Soluções Sênior

Analista de Segurança da Informação

Além dos salários, os aprovados contarão com Bolsa auxílio compatível com o mercado; Plano de Saúde; Seguro de vida; Vale-transporte ou fretado (de acordo com a unidade); e Vale-refeição ou refeitório no local (de acordo com a unidade).

Inscrições

Os interessados podem saber mais detalhes sobre as vagas desejadas e se candidatar através do site oficial.