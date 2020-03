Hora do Netflix: 5 dicas de filmes ou séries de futebol para assistir

​Vivemos um momento de exceção por conta da nova pandemia global, o ​coronavírus, que já se propaga em mais de dois terços dos países do mundo. Como não poderia ser diferente, a propagação da nova doença vem alterando as rotinas e a sociedade como um todo, atingindo também o mundo do esporte: grande parte dos campeonatos estão suspensos, sem previsão de volta. O jeito é buscar outras vias de entretenimento enquanto não se retoma a normalidade, certo? Por isso, listamos 5 produções cinematográficas de futebol disponíveis na Netflix para você assistir enquanto a bola não volta a rolar. Confira:

Pra Sempre Chape!

Produção em formato de documentário que retrata os primeiros passos da ​Chapecoense após o triste e trágico acidente aéreo envolvendo sua delegação, que rumava à Colômbia no dia 28 de novembro de 2016 para a disputa do primeiro jogo da decisão da Sul-Americana. 71 das 76 pessoas que estavam à bordo vieram a óbito, maior tragédia da história do esporte.

Apache: a vida de Carlos Tévez

Baseado em fatos reais, o filme retrata vida e carreira de Carlitos Tévez, atacante argentino de passagens bem sucedidas por Corinthians, Manchester United, Juventus e, obviamente Boca Juniors, onde é ídolo. Para quem gosta do clube xeneize, por sinal, ainda há outra opção bem interessante no catálogo da plataforma sobre o clube: Boca Juniors Confidencial, documentário de quatro capítulos com cenas de bastidores da temporada de 2018 do gigante argetino.

Sunderland até Morrer

Fundado em 1879, o Sunderland é um dos clubes de futebol mais antigos do mundo ainda em atividade. Os anos gloriosos do início do século XX, no entanto, não se repetem no presente: o clube vem amargando rebaixamentos consecutivos e hoje disputa a League One, referente à terceira divisão nacional. O documentário em questão, de oito episódios totais, foca na relação da cidade com o clube e os percalços da primeira temporada após a queda em 2017.

Forever Pure

Trata-se de um documentário com uma abordagem política/social muito importante para gerar reflexão em seu público. Foca no impacto e nas reações diversas a partir da chegada dos dois primeiros jogadores árabes ao Beitar Jerusalém, clube israelense que não permitia atletas de origem muçulmana em seu elenco até 2012.

Campeões da Copa

Uma série documental de oito episódios, sendo cada um deles destinado a um dos países que alcançou a maior glória/honraria da modalidade: a conquista do Mundial. Produção destacada pelas ricas imagens e abordagem mais profunda sobre a história das Copas do Mundo.

Faixa bônus: The English Game​

Produzida pelo mesmo criador de Downton Abbey, esta série foca no ‘nascimento’ do futebol em solo inglês. Nos anos 1870, dois jogadores de futebol de classes sociais opostas enfrentam dramas pessoais e profissionais para mudar o esporte (e a Inglaterra) para sempre. Estará na plataforma a partir de sexta-feira (20), data de sua estreia.

