Hospital de Neópolis adota medidas de prevenção ao coronavírus e conclui sala de isolamento

Na tarde desta terça-feira, 17 de março, a direção do Hospital da Cidade de Neópolis, Situado na Rua Odim Ribeiro, adotou medidas de prevenção referentes ao coronavírus (COVID-19).

Segundo a Direção do Hospital, foram realizadas palestras educativas para os funcionários e a população; distribuição de panfletos com informações sobre o Covid-19 e a finalização de uma sala de isolamento com aparelho monitor, caso seja necessário que o paciente permaneça na unidade.

Ainda na noite de terça-feira, um paciente que não teve a identificação revelada, apresentou alguns sintomas que poderiam ser de infecção do vírus. A pessoa foi isolada na sala enquanto exames foram realizados. Felizmente o caso foi desacartado pela equipe médica. De acordo com a reportagem de Ed Sousa, o hospital de Neópolis atende em média de 120 pessoas por dia, onde 60% dos atendimentos são de uma virose que é muito parecida com o novo vírus.

Até o final do mês, serão adotadas outras medidas de prevenção do coronavírus na unidade.

Com informações de Ed Sousa