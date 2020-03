Ibrahimovic revela que esperou quatro anos para se ‘vingar’ de zagueiro; entenda

Talentoso, irreverente, polêmico. Todos esses adjetivos descrevem Zlatan Ibrahimovic com perfeição. Entre golaços, troféus e declarações sempre marcadas um tom de certa ‘insolència’, o centroavante sueco também ficou conhecido por não levar, jamais, desaforo para casa. Sua histórica briga com o zagueiro italiano Marco Materazzi é a prova disso.

Em entrevista concedida à revista GQ, Ibra revelou os ‘bastidores’ do desentendimento, marcado por dois episódios: “Quando eu jogava pela Juventus, Marco Materazzi me deu uma entrada brutal, digna de um verdadeiro assassino, e me lesionou. Ele era um jogador duro, tudo bem, mas há dois jeitos de ser, e uma delas, o caso dele, é mirar para machucar alguém. Até Paolo Maldini era duro, mas com um objetivo diferente. Quando retornei ao gramado, estava obstinado a ter a minha vingança. Se alguém faz isso comigo, eu certamente não vou esquecer. Mas depois de dois minutos, sentia muitas dores e precisei sair.“ , afirmou.

A vingança do sueco não veio de imediato. Muito pelo contrário. Os caminhos dos dois ‘algozes’ se separaram e só foram se cruzar novamente quatro anos depois. O reencontro veio em um dérbi de Milão e, desta vez, ​Ibrahimovic estava pronto.

“Então eu passei por Inter, Barcelona e cheguei ao Milan… No primeiro dérbi de 2010/11, todos eles [Inter] estavam contra mim. No segundo tempo, Materazzi estava vindo em minha direção e eu simplesmente o acertei com um golpe de Taekwondo, que o levou ao hospital. Stankovic na hora me perguntou o motivo de eu ter feito aquilo, e eu respondi: ‘Estava esperando por esse momento há quatro anos, esse é o motivo’. Tudo que vai, uma hora volta”, concluiu.