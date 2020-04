Ídolo do PSG sai em defesa de Neymar: “Não é fácil para ele”

​As quase duas temporadas de Neymar com a camisa do PSG foram marcadas por altos e baixo. Antes da paralisação do futebol por conta da pandemia de coronavírus, o camisa 10 estava em bons termos com a torcida e o clube parisiense, já que foi parte importante da classificação do time para as quartas de final da ​Champions League.

A atuação de Neymar contra o Borussia Dortmund, nas oitavas, rendeu elogios de Raí, ídolo do PSG, equipe pela qual atuou de 1993 a 1998.

“Eu o admiro muito. Paris é abençoada com um gênio do futebol. Ele tem demonstrado isso repetidas vezes, mais recentemente contra o Borussia Dortmund. Ele tem os meios para levar o clube às conquistas de suas ambições”, disse o atual coordenador técnico do São Paulo, em entrevista à France Football.

Eleito pela revista francesa como o principal jogador brasileiro a atuar no país, Raí ainda afirmou que acredita que Neymar escreverá uma ‘bonita história’ no PSG.

“Ele é um fenômeno em que cada gesto é examinado no mundo todo, não é fácil para ele. Mas ele está construindo sua história com PSG e eu tenho certeza de que será muito bonita. A classificação contra o Dortmund foi apenas um capítulo. Suas lágrimas após a vitória revelaram seu lado humano e toda sua vontade para vencer com o PSG”, completou.