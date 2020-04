Ídolo do Santos, Pelé revela em entrevista que seu clube de infância é outro

Quando se fala em Pelé, o primeiro nome que se vem a mente é​ Santos. Com a história vitoriosa defendendo as cores da equipe paulista, o rei do futebol revelou que seu clube de coração é outro.

Em entrevista ao canal ​Pilhado, o ex-camisa 10 relembrou um pouco da sua infância em Bauru e declarou que seu time era o ​Vasco. “ Em Bauru, a maioria dos meus amigos e dos amigos do meu pai eram corinthianos. Não sei porque, mas eu saí Vasco “.

A equipe carioca também está na marcada vida do rei de outra maneira. Foi no cruzmaltino que Pelé marcou seu milésimo gol, após converter cobrança de pênalti, no Maracanã.

Em 1957, Pelé chegou a vestir a camisa do Vasco, em uma espécie de amistoso que combinava o time do Peixe com o dos cariocas. “ Tive oportunidade de vestir a camisa do Vasco no Maracanã, Mas se fosse para escolher um time para disputar campeonatos oficiais, o Vasco. Tirando o Santos, claro “.

