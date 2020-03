Ídolo Evair, ex-jogador do Palmeiras, se torna embaixador das apostas esportivas no Brasil

A empresa LeoVegas vê com expectativa a possível abertura do mercado de apostas no Brasil, com destaque para as apostas esportivas, que são o foco da empresa.

A empresa de origem sueca existente desde 2012, com a proposta de desenvolver o entretenimento no ramo de apostas online, divulgou um vídeo em seu canal no Youtube no qual o ex-atacante Evair, se mostrando contente pelas recentes medidas em negociação de aprovação em prol da regularização do mercado de apostas no Brasil, um mercado com grande expansão na Europa que se torna cada vez mais popular pelo mundo, atraindo cada vez mais pessoas para a prática

Evair menciona que o Brasil é um grande cenário para que se desenvolvam as apostas relacionadas ao esporte, administradas por plataformas virtuais que administram as Sportingbet. A abertura desse mercado representaria um boom nas interações entre o público e o esporte, e caso aprovada, a medida de regularização permitiria uma entrada efetiva do brasileiro neste mercado, qual foi restringido a décadas.

O amor do brasileiro pelo esporte é inegável, e lhes proporcionar a oportunidade de reunir esse amor com algo que agrega a competitividade e expectativa no meio, como são as apostas, não é um tiro no escuro. Temos um mercado ansioso para se desenvolver nesse segmento, e a publicidade de plataformas de apostas esportivas como a Leovegas, entre outras, explodiria por aqui como resultado da popularidade que se desenvolveria do mercado de apostas.

As oportunidades que as apostas esportivas iriam trazer ao movimento do mercado de entretenimento nacional são inúmeras. A possibilidade da regulamentação das casas de apostas e sua publicidade deve ser vista com otimismo pelo brasileiro, é mais que uma diversificação de entretenimento relacionada à apostas, ou também uma mostra de que a população brasileira pode ser independente e decidir onde quer apostas, fora das lotéricas, de uma forma mais elaborada, competitiva e com um pouco mais de proximidade com o público. Seriam apostas que podem variar desde resultados de jogos de futebol e basquete até resultados de torneios de E-Sports, populares nos dias de hoje. O segmento é totalmente ao gosto do jogador. É preciso se enxergar com outros olhos o mercado de apostas e poder ver como seria sadio para uma cultura como a nossa ter mais oportunidades de diversão.