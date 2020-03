Impacto do coronavírus: Inter busca soluções para pagar salários e fornecedores

​Coronavírus afeta, também, o bolso. Sem o calendário regular, o ​Internacional busca soluções para amenizar o impacto financeiro causado pela pandemia de COVID-19. A paralisação geral é necessária, mas acaba atingindo drasticamente as finanças do clube e ocasionando em atrasos no pagamento da folha salarial e de fornecedores.

De acordo com informações do ​GloboEsporte.com, o Colorado suspendeu os treinamentos e reduziu o máximo possível o quadro de funcionários. Atualmente, a maioria dos trabalhos têm sido feitos remotamente (home office) e apenas os servidores essenciais estão no CT do Parque Gigante e na Arena Beira-Rio.

A melhor coisa pro Inter é não vir ninguém com salário alto agora. Não sabemos quando as coisas vão normalizar. A única certeza é que o dinheiro é contado pra pagar os salários. — Bruno Rodriguez (@brunorodrisci) March 20, 2020

Em reunião, a diretoria gaúcha esboçou estratégias para cortar despesas em todos os departamentos do clube, incluindo a proibição de firmamento de novos compromissos até que tudo volte ao normal. Até o momento, o clube não tem projeção dos prejuízos.

Além da preocupação financeira, o Inter tem mantido conversas com outros clubes para tratar de eventual volta e do novo calendário. O vice-presidente do clube, Alexandre Chaves Barcellos, falou sobre o que vem sendo discutido em relação ao Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil.

“Há um movimento entre os clubes, conversando entre si, pensando em calendário. Provavelmente não vai se conseguir jogar turno e returno. Objetivo ainda é tentar manter Copa do Brasil e o Brasileirão. Minimamente. Se nem isso garantirmos, vai ser difícil cumprir salários”, afirma Barcellos, em entrevista ao GE.

A princípio, o clube consegue arcar com a folha salarial deste mês de março, mas, caso o futebol não possa retornar, vai ser difícil garantir os compromissos dos próximos meses.

“Vai ser complicado. Primeiro, a gente não sabe quando volta, dependemos de receitas ordinárias. Temos que jogar para receber. Se não joga, diminui muito. E as contas todas estão chegando. Vamos conseguir pagar esse mês. Se não voltar, nós vamos ter que repactuar (despesas). Já estabelecemos um plano de redução de despesas em todas as pastas. Qualquer tipo de novo contrato, compras, produtos, manutenção, está tudo proibido”, completou o vice-presidente.