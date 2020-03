Impasse antigo vira obstáculo para o negócio entre Santos e Robinho; entenda

​De volta à Vila Belmiro? O ​Santos iniciou conversas com Robinho e seu estafe para tentar a contratação do atacante de 36 anos. O alvinegro praiano busca fechar o negócio para o meio da temporada e para isso renegocia antiga dívida com o atleta.

De acordo com o ​UOL Esporte, o clube tem uma pendência de cerca de R$ 3,5 milhões com o atacante e fez uma oferta de renovação para quitar o valor em 10 parcelas de R$ 350 mil. A proposta ainda vai ser avaliada por jogador e seu estafe.

Em caso de sinal positivo, Robinho vai receber quase R$ 1 milhão por mês, sendo R$ 500 mil na CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) e direitos de imagem, além de produtividade – gols, assistências, quantidade de jogos, classificações –, mais os R$ 350 mil em seus primeiros dez meses na Baixada Santista.

@Robinho R7 é ídolo de mais, colocava terror nos clássicos, foi protagonista ao tirar o Santos da fila de 18 anos sem título do BR, zoava os rivais, é o eterno Pedalada ‘rs — Junior ˢᶠᶜ ◽◾ (@RibeiroJ10) March 9, 2020

Atualmente, o atacante defende o İstanbul Başakşehir, da Turquia, e recebe muito acima do proposto pelo Santos. O montante dificulta uma vinda antes do meio da temporada, quando termina o contrato do atleta e ele fica livre no mercado. As negociações estão em andamento.

Em outras oportunidades, a contratação seria inviável, considerando que a pedida do atleta era de, no mínimo, R$ 1 milhão por mês. Porém, a realidade do atleta é outra e os envolvidos começam a negociar por aproximadamente R$ 500 mil mensais. A negociação deve avançar em caso de Robinho aceitar parcelar a dívida da “diretoria antiga”.