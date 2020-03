Imprensa colombiana ressalta superioridade flamenguista e enche time de elogios

​O que poderia se esperar do atual campeão da América e time mais badalado do continente? Que estreasse na Libertadores vencendo, mesmo fora de casa. Foi o que aconteceu. Na noite desta quarta-feira, o ​Flamengo foi a Barranquilla e, mesmo bastante desfalcado, ganhou do Junior por 2 a 1, com dois gols de Everton Ribeiro.

A estreia do @Flamengo na Libertadores quebrou o que considero um paradigma do futebol, com uma pitada da histórica “perseguição” aos canhotos. Uma das máximas do futebol é que um time não pode ter muitos canhotos, porque jogaria “torto”. — Cadu (@caeducardoso) March 5, 2020

Muito embora não tenha sido uma atuação de luxo, o time fez o suficiente para garantir os primeiros três pontos na competição. E a imprensa colombiana reconheceu a superioridade rubro-negra. Conforme o jornal ​El Tiempo, o Fla colocou em prática sua superioridade. “Junior fez o que era possível, mas perdeu para o campeão”, diz a manchete do periódico para apresentar um vídeo com os principais lances da partida.

ultima vez que o Flamengo ganhou na estréia da Libertadores foi campeão. só queria avisar vocês. — Tainá ᶜʳᶠ♡ (@_Thay_Sousa10) March 5, 2020

No ​El Heraldo, os elogios à equipe de Jorge Jesus são diversos. “Ganhou o melhor. Não há o que fazer. Junior se esforçou, lutou, correu e tentou, mas o Flamengo ratificou sua categoria e contundência para se impor”, destaca a matéria. Por sua vez, o portal FutbolRed salienta que o time brasileiro mostrou sua hierarquia. “Junior pagou caro por um erro logo no começo e, apesar da determinação, não conseguiu reverter o placar”. Na próxima quarta, o Fla volta a campo, no Maracanã, diante do Barcelona-EQU. Enquanto isso, o Junior vai ao Equador enfrentar o Independiente del Valle, atual líder da chave por conta do saldo de gols.

