Imprensa de Cali fala em “duro golpe” para o América e faz elogios à atitude do Grêmio

Foi uma noite sem maiores sustos. Mesmo fora de casa, o ​Grêmio se impôs diante do América de Cali e estreou com vitória no Grupo E da Libertadores. Ao deixar o estádio Pascual Guerrero com um tranquilo triunfo por 2 a 0 (gols de Victor Ferraz e Matheus Henrique), o Tricolor​ viu seu resultado repercutir de maneira imediata na imprensa local.

Atuação segura do Grêmio em Cali, madura. Penso que com três volantes, para manter durante o jogo, precisamos de alguém mais qualificado para substituir o Maicon quando ele sai. No normal com um armador, JP ou Thiago, o próprio Maicon pode ser a variável. — Gothe 🇩🇪🇪🇪🇵🇸 (@Gothe_R) March 4, 2020

O periódico ​El País tratou o resultado da partida como um “duro golpe” para o time local, que volta ao principalmente torneio do continente depois de 11 anos. “Tudo estava pronto para uma festa especial, para um carnaval pintado de vermelho. Mas o Grêmio apareceu, com muito talento e experiência, para sentenciar a derrota. Foi uma noite ruim para o time de Alexandre Guimarães, que sucumbiu diante de um oponente que soube como golpeá-lo nos momentos-chave do jogo, no início de cada tempo”, escreveu.

O America de Cali jogou de vermelho!!!!

Ninguem avisou o America e o Gremio achou que era Grenal, deu o que deu!!!!

Kkkk — lino Paulo (@lpmorawski) March 4, 2020

Segundo o portal ​FutbolRed, desde cedo o time gaúcho mostrou suas reais intenções, com três volantes de saída rápida para o ataque que “causaram muitos danos à defesa do América”. “O campeão colombiano ainda se apresenta longe do seu melhor nível. Se mostrou instável e ansioso contra um rival prático, que soube matar o jogo e esfriar as ações.” O portal qualificou os 2 a 0 como uma estreia “amarga”. Na próxima terça, os colombianos voltam a campo em Santiago do Chile diante da Universidad Católica. Já o Grêmio, na quinta-feira, recebe o seu maior rival, o ​Internacional, no fechamento da segunda rodada da chave.

