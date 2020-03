Imprensa espanhola revela interesse do Real Madrid em joia são-paulina

​Ao invés de apostas em grandes estrelas já consolidadas, o Real Madrid vem ‘abraçando’ um novo perfil de mercado em suas últimas janelas de transferências, apostando em jovens valores de enorme potencial. Além do centroavante Luka Jović (22 anos), os garotos brasileiros ​Rodrygo e ​Vinícius Júnior, que sequer completaram 20 anos, confirmam isso. Agora, de acordo com a imprensa espanhola, mais um jovem da nossa Série A está no radar merengue.

O jornal ‘As’ crava que o Real Madrid monitora, atentamente, os passos de carreira do meia Igor Gomes, um dos xodós do atual elenco do São Paulo. Constantemente convocado para as seleções brasileiras de base, o armador de 21 anos é um dos prospectos tupiniquins que mais chamam atenção no Velho Continente, com seu nome sendo estudado por outros times além do Real: Sevilla, Barcelona e Ajax, de acordo a fonte anterior, estão de olho no jovem.

Até o momento, não há nenhum indicativo de que o Madrid formalizará proposta por Igor, já que sua multa rescisória para clubes estrangeiros ‘assusta’: €50 milhões. O valor foi reajustado pela diretoria são-paulina após renovação contratual, firmada até 2023.