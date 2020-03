Imprensa paraguaia destaca “erro grosseiro” do árbitro na vitória do Palmeiras; veja a repercussão

​A vitória por 3 a 1 sobre o Guaraní, no Allianz Parque, colocou o ​Palmeiras na liderança isolada do Grupo B da ​Libertadores da América. Porém, no Paraguai, se fala menos sobre a derrota do time local e mais sobre a forma com que ela aconteceu. A imprensa destaca que o resultado tem relação direta com a arbitragem do chileno Roberto Tobar.

Depois de um primeiro tempo sem gols, o Palmeiras construiu o placar na etapa final, com Luiz Adriano anotando um hat-trick. E a primeira bola na rede é a mais contestada. “Um erro da arbitragem e Guaraní cai diante do Palmeiras na Copa”, diz a manchete do portal ​Versus e repercutida na página do jornal La Nación. “Guaraní perde diante do Palmeiras ajudado pelo árbitro”, é a chamada da ​IP – Agencia de Información Paraguaya.

Aos oito minutos do segundo tempo, após uma falta na metade do campo, Tobar mostrava o cartão amarelo para Fernández e estava de costas para a cobrança, feita de maneira bastante rápida. Dudu recebeu a bola e lançou Luiz Adriano, que com calma colocou a bola por entre as pernas de Servio. Depois, no entanto, se viu que o centroavante dominou com a mão. Na opinião da IP, o árbitro teve “um erro grosseiro”. O Palmeiras volta a campo pela Libertadores na próxima quarta-feira para enfrentar o Bolívar na altitude de La Paz. Já os paraguaios recebem o Tigre-ARG, na quinta.

Para mais notícias do Palmeiras, clique ​aqui.