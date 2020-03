Incêndio destrói agência do Banco do Brasil em Piaçabuçu

Foi por volta das 02h da manhã deste sábado, 07 de março, que policiais do 11º BPM foram acionados para atender um possível roubo a agência bancária do Banco do Brasil, localizada na Praça São Francisco de Borja, perto da prefeitura, em Piaçabuçu, interior de Alagoas.

De acordo com as informações policiais, o alarme do banco estava disparando e a agência já se encontrava em chamas quando os militares chegaram no local. O Corpo de Bombeiros foi acionado para apagar o incêndio, como também a Polícia Civil para realizar a perícia.

Uma testemunha informou que viu um veículo saindo da localidade, em alta velocidade, e em voz alta um ocupante do veículo falava “perdeu”. Porém, a polícia não confirmou se o incêndio foi proposital, se houve ou não roubo, ou se as chamas aconteceram devido há alguma falha elétrica.

Veja vídeo:

Somente o laudo dos Bombeiros, juntamente com a Polícia Civil, deverá esclarecer o que de fato ocorreu.

Na manhã deste sábado foi possível ver totalmente o estrago ocasionado pelo incêndio na agência bancária.

1 de 5

Da Redação com informações do 11º BPM