Indignado, PVC comenta rumores espalhados na web sobre possível campeão do Paulistão 2020

​Tempos de incerteza, reclusão e, como não poderia deixar de ser, muitas ​fake news espalhadas pela internet. No futebol não poderia ser diferente. O alvo da vez foi o jornalista Paulo Vinícius Coelho, do Sportv.

Tudo por conta de uma suposta definição a respeito do título do Paulistão 2020. Foi disseminado o rumor de que PVC teria escrito um texto sobre a decisão da Federação Paulista de Futebol, que daria ao clube de melhor campanha média nos últimos cinco anos. Pelo Twitter, porém, o jornalista negou de forma veemente:

NÃO É VERDADE O QUE ESTÁ ROLANDO EM GRUPOS DE QUE EU TERIA DITO QUE O CAMPEONATO SERÁ VENCIDO POR QUEM TIVER O MELHOR ÍNDICE DOS ÚLTIMOS CINCO PAULISTAS. NÃO PROCEDE. FUI INFORMADO DE QUE ESTÃO ROLANDO GRUPOS DIZENDO QUE EU ESCREVI ISSO. NÃO ESCREVI. NÃO FAZ SENTIDO. CALMA! — PVC (@PVC) March 19, 2020

A verdade é que, no momento, as entidades do mundo esportivo seguem em compasso de espera, trabalhando com hipóteses sobre eventuais retornos de suas competições. Nenhuma resolução concreta, porém, foi tomada até o momento.

