Informação e recursos: como atletas podem ajudar em meio à crise do coronavírus

​Estamos vivendo os primeiros momentos do avanço de uma nova doença, o ​coronavírus. Classificado como pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o COVID-19 atinge mais de 2/3 dos países do mundo, implicando em uma mudança de grandes proporções na lógica social e na rotina das pessoas. Conscientização, informação e solidariedade, aliados à pesquisa e medidas efetivas de prevenção/combate, moldam o ‘caminho’ para sairmos da crise.

É uma luta de todos nós. Inclusive do mundo do esporte, especialmente em seus grandes ídolos/expoentes. Pelo alcance que os grandes craques têm, por serem exemplo para os mais jovens… Usar desta influência para espalhar informação, é um caminho. Nos últimos dias, diversos atletas participaram do desafio #SafeHands, que explica como lavar as mãos de forma correta para evitar a propagação do vírus. Parece pouco, mas acredite: não é.

​​Diversos atletas da NBA, principal liga de basquete do planeta, têm ajudado com recursos para pesquisas, tratamento de infectados e funcionários que ficarão sem receber durante o período de total paralisação do torneio. Conscientes de suas posições sociais de maior ‘privilégio’ financeiro, se dispuseram a ajudar pessoas menos favorecidas. São esses gestos de solidariedade que nos aproximam e nos unem por um objetivo maior: superar esse momento difícil o quanto antes e voltar à vida normal, mesmo sabendo que nada será a mesma coisa depois disso tudo.