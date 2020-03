INSS: dinheiro de quem nunca contribuiu vai ser antecipado em março; veja quem pode

Atenção, beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O Governo Federal anunciou que vai antecipar os valores referente ao Benefício de Prestação Continuada (BPC). A liberação ocorre devido as fortes chuvas que causaram desastres em diversos pontos do país. Com o pagamento, as famílias que tiveram seus lares devastados, por exemplo, poderão dar início ao processo de recuperação de bens.

Além do BPC, o governo também vai liberar os valores referentes a previdência e demais auxílios do INSS. O objetivo da medida é liberar os recursos para ajudar as vítimas que encontram-se em estado de calamidade pública.

Os pagamentos fora do calendário oficial serão feitos até que as chuvas se estabilizem e a região retome a situação normal. A primeira rodada de liberação começou na última quarta-feira, 11 de março. A medida foi publicada no Diário Oficial da União através de portaria conjunta dos ministérios da Economia e da Cidadania.

De acordo com o documento publicado, os beneficiários poderão sacar os valores a partir do primeiro dia útil dos próximos meses e “mediante opção do beneficiário, o valor correspondente a uma renda mensal do benefício previdenciário ou assistencial a que tem direito, excetuado os casos de benefícios temporários”.

Ainda de acordo com o texto publicado, “a quantia antecipada deverá ser ressarcida em até 36 parcelas mensais fixas, a partir do terceiro mês seguinte ao da antecipação, mediante desconto da renda do benefício e, dada a natureza da operação, sem qualquer custo ou correção”.

Diversas regiões foram afetadas com as chuvas, como por exemplo, São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, entre outras.

BPC foi confirmado no valor de R$1.045

Muitos não sabem, mas é possível que uma pessoa que nunca pagou o INSS tenha direito a um benefício da Previdência Social. Se trata de uma ajuda do Governo Federal, no valor de um salário mínimo, para as pessoas de família de baixa renda. Quem tem direito a este benefício são pessoas com mais de 65 anos de idade ou, de qualquer idade, se tiverem alguma incapacidade de longa duração.

Além da idade ou da incapacidade, o interessado ao benefício tem que provar também que a família não tem condições de manter este idoso ou esta pessoa com deficiência, que pode ser de natureza mental, física, intelectual ou sensorial.

O valor a ser pago é de um salário mínimo. Sendo assim, o valor atual do benefício hoje é de R$1.045.

