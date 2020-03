INSS: saiba como conseguir aposentadoria mais fácil e não deixar nada a desejar

Quem não consegue aposentadoria automática assim que faz o pedido pelo Meu INSS ou por meio do telefone 135, tem que esperar numa fila que aguarda convocação; e mesmo depois de esperar na longa fila do INSS para receber a aposentadoria, o trabalhador precisa já estar preparado para cumprir uma série de exigências para conseguir o benefício.

Isso é importante porque entre 956,3 mil solicitações realizadas em outubro do ano passado, 434,5 mil (45,4%) foram recusadas, de acordo com o boletim mais recente da Previdência.

Se preparar durante a espera na fila para cumprir com as exigências do INSS, como entregar documentos complementares, aumenta as chances de o trabalhador conseguir a aposentadoria logo.

Como solicitar a aposentadoria direito

Para quem já pediu ou ainda vai solicitar a aposentadoria, a consulta ao extrato do Cnis (Cadastro Nacional de Informações Sociais) vai fornecer pistas sobre a possível necessidade de comprovar vínculos de trabalho ou algum período de contribuição.

O extrato do Cnis pode ser retirado em uma agência da Previdência, depois de agendamento pela internet ou telefone, ou consultado diretamente pelo site Meu INSS, depois de o interessado fazer um cadastro.

A consulta vai revelar se o tempo de contribuição é suficiente para o benefício requisitado. Se não for, é provável que aconteça a convocação para levar documentos ao posto.

Vale lembrar que para o INSS, as anotações originais na carteira profissional são provas plenas da contribuição e devem ser suficientes para garantir o direito. Porém, se o candidato à aposentadoria não tiver esse documento, o INSS costuma pedir a cópia da ficha de registro do funcionário na empresa cujo vínculo precisa ser comprovado. Também é comum que o INSS exija uma declaração assinada pelo empregador.

INSS

O que fazer se o pedido de aposentadoria estiver “travado”

Quem vai pedir ou já pediu uma aposentadoria ao INSS tem que se preparar para comprovar que tem direito ao benefício

É comum que algumas contribuições não estejam cadastradas, sendo necessário que o trabalhador apresente os comprovantes.

Veja abaixo um passo a passo para saber, antes ou depois de pedir o benefício, se será preciso dar mais informações ao INSS:

Extrato previdenciário

Se todas as contribuições estiverem registradas no Cnis (extrato de contribuições), é possível que a aposentadoria saia de forma automática

O ideal é consultar o Cnis antes de fazer o pedido. Para quem já fez o requerimento e não teve o benefício automático, a consulta ao Cnis pode apontar o que será necessário fazer para liberar o benefício.

Como pedir o Cnis

Confira as duas formas de consultar o Cnis:

1) Retirando no posto do INSS

Peça pelo telefone 135 ou acesse o site meu.inss.gov.br

Se optar pelo site, clique em Agendamentos/Solicitações

Informe o seu nome completo, CPF e data de nascimento

Assinale em “Não sou um robô” e clique em “Continuar sem login”

Na tela seguinte, abaixo, clique em “Novo Requerimento”

Escolha “Agendar para Retirada de Extratos” e, depois, “Extrato Previdenciário (Cnis)

Avance e, se necessário, atualize suas informações para contato

Informe seu CEP para que o sistema localize o posto mais próximo

Escolha a agência e compareça ao local na hora e data marcada

Leve um documento oficial de identificação com foto e o CPF

2) Consultar pela internet

Utilize o aplicativo Meu INSS ou acesse meu.inss.gov.br

Caso já tenha uma senha, clique em “Entrar”

Se não tem senha, escolha a opção para cadastrar uma

Informe o CPF e a senha para entrar no sistema do Meu INSS

Após entrar, a tela inicial informa o seu tempo de contribuição

Para ver o extrato, clique em “DETALHAR TEMPO” ou em “Extrato de Contribuição (Cnis)”.

Se faltarem recolhimentos

O segurado vai precisar entregar documentos ao INSS se as contribuições que aparecem no Cnis forem insuficientes para a concessão do benefício solicitado ou, ainda, se a consulta ao Cnis revelar que existem vínculos de trabalho com pendências.

Documentos

Vale lembrar que os documentos que o INSS solicita variam de acordo com o tipo de vínculo ou contribuição que ele precisará comprovar. Veja alguns exemplos:

Carteiras de trabalho, para empregados do setor privado ou sob regime da CLT

Certificado de Reservista, para quem cumpriu serviço militar

Certidão de Tempo de Contribuição, para quem foi funcionário público

Carnês de pagamento, para quem foi contribuinte individual

Documentos complementares

O trabalhador do setor privado que não tem todas as contribuições na carteira profissional pode precisar de documentos complementares para conseguir o benefício. Confira alguns:

Extratos do Fundo de Garantia

Holerites

Contratos de início e fim do vínculo de trabalho

Sentença de ação trabalhista

Cópia da ficha de registro de funcionário na empresa.

Quando é preciso ir à Justiça

Quem cumpre as exigências do INSS e, mesmo assim, não consegue o benefício, pode precisar recorrer à Justiça. Fique por dentro:

O segurado deve procurar a Justiça quando não conseguir provas complementares solicitadas pelo INSS

A vantagem de ir à Justiça é conseguir uma avaliação rigorosa de provas que foram recusadas pelo INSS

Por exemplo, além de avaliar o estado da carteira, o Judiciário procura saber se as informações são coerentes

A ordem das informações anotadas é comparada com o Cnis e com os relatos do trabalhador.

