Inter de Limeira x Palmeiras | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local

Segundo colocado do Grupo B do Campeonato Paulista, o ​Palmeiras enfrenta o terceiro colocado do Grupo C, Inter de Limeira, no estádio Major Levy Sobrinho. Caso vença, a equipe de Vanderlei Luxemburgo pode assumir a liderança.

Ficha técnica e onde assistir

Ficha técnica: Inter de Limeira x Palmeiras Motivo: 10ª rodada do Paulistão 2020 Data: 14/03/2020 Hora: 16h30 (de Brasília) Local: Estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira (SÃO) Árbitro: Vinicius Furlan (SÃO) Onde assistir: Premiere

Prováveis escalações

Provável Inter Magrão; Léo, Victor, Oliveira e Vançan; Córdoba e Marquinhos; L. Braga, M. Rangel e Thomaz; Tcharlles. Provável Palmeiras: Weverton; G. Menino, V. Hugo, Felipe Melo e V. Luis (D. Barbosa); Zé Rafael e Patrick de Paula; Scarpa, Lucas Lima e Rony; William.

Mesmo com a pausa na Libertadores, o Verdão deve ir com uma equipe alternativa para o duelo. Luxemburgo realizou treino com o grupo reserva, mas a ideia é que mescle com os titulares.

Já Elano deve montar seu time titular para o confronto. O treinador quer aproveitar o fator mando de campo para surpreender o Palmeiras.

Últimos cinco jogos Inter de Limeira Palmeiras Corinthians 0 x 1 Inter (09/02) Palmeiras 1 x 0 Guarani (20/02) Inter 0 x 1 Santo André (14/02) Santos 0 x 0 Palmeiras (29/02) Botafogo 2 x 1 inter (21/02) Tigres 0 x 2 Palmeiras (04/03) – Libertadores Inter 0 x 1 Novorizontino (01/03) Palmeiras 1 x 1 Ferroviário (07/03) Água Santa 1 x 1 Inter (08/03) Palmeiras 3 x 1 Guarani (08/03) – Libertadores

A Inter de Limeira ainda luta por uma vaga para a próxima fase do Campeonato Paulista. Com 10 pontos, a equipe está a três pontos do segundo colocado, Mirassol.

A situação do Palmeiras já é um pouco mais tranquila. Para alcançar a liderança, basta vencer e torcer para o Santo André tropeçar. Na Libertadores, o time está com 100% de aproveitamento.