Inter de Milão abre conversas por santista, mas se assusta com valor pedido

​Se no início do ano era o ​Atlético-MG, agora é o futebol europeu. O presidente do ​Santos, José Carlos Peres, revelou que nas última semanas o venezuelano Yeferson Soteldo entrou na mira de duas equipes do Velho Continente: Inter de Milão, da Itália, e Everton, da Inglaterra. Porém, é o time italiano que fez uma investida mais pontual, iniciando conversações.

Si Soteldo sale de Santos debería ir a Francia u Holanda a formarse en lo que es fútbol europeo. La cuota de 35M es muy alta para mi gusto. — Tomás Novoa (@14Novoa) March 24, 2020

Conforme destaca o portal ​AmericaTV, o dirigente do Peixe manteve contato com Piero Ausilio, diretor esportivo da Inter. Porém, logo foi colocado um “pé no freio” quando este último ficou sabendo do valor que era necessário pagar para levar a cabo a transferência. “Ausilio me perguntou sobre Soteldo, mas não avançou mais quando pedi 35 milhões de euros. É um jogador jovem, com habilidades sensacionais e decisivas. Os grandes do Brasil, algumas equipes da Premier League e da Espanha perguntaram sobre ele”, disse Peres.

sdds do natã e do levi e do Ruan e da menina que eu gosto e do Santos e do marinho e do soteldo e do Carlos Sanchez — Judson Lucas (@Judson_lucaas) March 24, 2020

O Santos, muito embora em fevereiro tenha renovado o contrato do venezuelano de 22 anos até 2023,não está fechado para uma eventual venda. “Com uma contraproposta de 20 a 25 milhões de euros, teríamos nos sentado para negociar, mas ele (Ausilio) não respondeu”, concluiu o presidente alvinegro.

