Inter inicia Libertadores sem D’Alessandro; Coudet já tem substituto

​No comando de Eduardo Coudet, o ​​Internacional inicia a Libertadores 2020 nesta terça-feira (3), às 19h15, contra a Universidad Católica, no estádio Beira-Rio. Porém, o treinador não poderá contar na estreia com um jogador que tem bastante experiência na competição. As informações são do ​UOL.

O meia e capitão do time, D’Alessandro, não estará à disposição de Coudet, pois terá que cumprir suspensão. Sua ausência, no entanto, pode ser uma oportunidade para o comandante colorado colocar em prática uma filosofia que gosta muito: dois atacantes de ofício.

Sem muitas opções antes da chegada de Gustagol, o técnico tinha que improvisar D’ale e outros jogadores para fazerem companhia a Guerrero. Agora, com um plantel mais vasto e aguardando a recuperação de peças ofensivas, como William Pottker, o substituto do meia argentino para a estreia da Liberta deve ser Thiago Galhardo, que fez uma boa atuação na última partida do time gaúcho, pelo Estadual. Aliás, o meia foi um dos autores dos gols que deram a vitória ao time.

