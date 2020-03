Internet de graça: Operadora dará bônus no celular por dois meses por causa do coronavírus

A Telefônica, dona da marca Vivo, informou que vai conceder bônus de internet no celular por dois meses para os seus clientes. A medida tomada pela empresa faz parte das ações tomadas em meio ao novo coronavírus (Covid-19).

A empresa, em nota, revelou que tem reforçado a capacidade de transmissão de dados de suas redes móvel e fixa. A Vivo disse que “está preparada para este momento”.

Nesta semana, a operadora já havia liberado os canais de TV e, para clientes corporativos, isentou de cobrança na franquia de dados para uso de ferramentas colaborativas.

Ainda em nota, a empresa disse que a medida tem o objetivo de apoiar os brasileiros a desempenhar suas funções e realizar atividades de qualquer lugar durante a pandemia do coronavírus.

O bônus de internet nos planos de celular começarão a ser oferecidos de forma automática, nos próximos dias, para os clientes ativos de planos pós-pagos e controle e nas ativações e renovações da promoção Vivo Turbo no pré-pago.

“As medidas seguem o propósito da marca de Digitalizar para Aproximar. Em momentos em que a distância física é recomendada, a Vivo, por meio da conexão, está atuando para atender a potencial demanda adicional que deve surgir”, diz a empresa.

Segundo informações da Vivo, a empresa tornará a navegação no aplicativo coronavirus SUS gratuita para todos clientes de celular (pré e pós-pago). Os dados consumidos não serão descontados da franquia dos clientes.

A Vivo informou que conta com um comitê de crise para atuar em ações relacionadas à covid-19. Para seus funcionários, a operadora ampliou a possibilidade de trabalho remoto. Para funcionários vindos de qualquer país, mesmo sem sintomas, ou que tiveram contato com pessoas que chegaram do exterior, deverão ficarem esquema de home office por 14 dias.

Coronavírus no Brasil

As secretarias estaduais de Saúde de todo o Brasil divulgaram, até a madrugada desta quinta-feira (19), nada menos que 529 casos confirmados de novo coronavírus (Sars-Cov-2) no Brasil em 20 estados e no Distrito Federal.

Em São Paulo, já foi registrada a 4ª morte pelo coronavírus no Brasil, confirmada na última quarta-feira, 18 de março.

O último balanço do Ministério da Saúde, divulgado na noite desta quarta-feira, contabilizava 428 infectados. Além dos casos já confirmados, o Ministério da Saúde contabilizava na terça-feira:

8.819 casos suspeitos

1.890 casos descartados

18 pessoas estão hospitalizadas (7% do total)

De acordo com o secretário-executivo do Ministério da Saúde, João Gabbardo, a pasta não mudará agora o critério adotado na fase de mitigação, e só as pessoas com casos graves serão testadas.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomendou, na última sexta-feira (13), que os países apliquem testes em massa para descobrir quem está infectado e isolar esses pacientes para “achatar a curva” da disseminação da doença Covid-19.

Veja também: INSS vai ter dois pagamentos do 13º salário até maio por causa do coronavírus