Investindo pesado: Galo espera contar com o Mineirão para alavancar renda

​Investimento pesado para voos mais altos! O ​Atlético-MG ampliou seu aporte financeiro para 2020 e tem aumentado a perspectiva orçamentária do clube. O panorama influencia diretamente no futebol do clube e tem alterado a ‘zona de circulação’ do alvinegro: o pacotão de reforços e a chegada de Jorge Sampaoli comprovam tal ótica.

Em patamar diferente em comparação com os últimos anos, o Galo pretende usar o ‘fator casa’ para alavancar a parte financeira. A ideia é aproveitar o mando de campo no restante da temporada como forte fonte de arrecadação e expandir ainda mais o quadro monetário com partidas do Campeonato Mineiro e ​Brasileirão.

Conforme o portal ​Hoje em Dia, o Atlético colocou o conceito em prática já no clássico contra o ​Cruzeiro. Em outros anos, o Galo mandaria o confronto no Independência, mas, em nova realidade, aproveitou o momento para colocar mais de 50 mil torcedores no Mineirão e fazer uma renda maior: mais de R$ 750 mil.

O MINEIRÃO É NOSSO, TEM QUE RESPEITAR — Lucas Menin (@olparreiraz) March 8, 2020

O montante arrecadado entrou para a história: os R$ 14,06 de tíquete médio (considerando o público total) é o menor já registrado no clássico na “Era das Novas Arenas” – iniciada com a reinauguração dos novos estádios, em 2012. O valor, por exemplo, equivale a menos da metade do valor do estacionamento do Mineirão: R$ 30,00. Anteriormente, o menor valor por ingresso era de R$ 19,25.

A realidade financeira do clube é outra e o desafio agora é fazer com que o Gigante da Pampulha se torne uma fonte de renda e não um prejuízo. Em 2019, o Alvinegro teve um déficit de R$ 217 mil em 19 partidas comandadas no estádio. A diretoria tem investido em reforços para conseguir brigar por títulos e chamar os torcedores para esse movimento de evolução e pretensão para o futuro.