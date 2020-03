Jean Pyerre no Gre-Nal? Tricolor já tem planejamento traçado para o garoto

​Depois de estrear com vitória na Libertadores da América, o ​Grêmio volta a campo no próximo domingo para enfrentar o Pelotas, fora de casa, pela segunda rodada do segundo turno do Campeonato Gaúcho. E este jogo poderá servir de teste para um atleta que não entra em campo desde setembro do ano passado e que poderá ficar à disposição do técnico Renato Portaluppi para o Gre-Nal da outra quinta-feira, pela competição continental.

Fazendo uma análise, o Grêmio precisa de um volante de qualidade e que tenha mais pegada do que o Maicon. É nítido o desempenho fraco do Maicon na marcação. O Grêmio recente de um meia. Jean Pierre pode ser esse meia, mas acho que um jogador mais rápido ali também cairia bem. — Cristiano W Ferreira (@CristianoWFerre) March 4, 2020

O meia Jean Pyerre, muito embora a cautela do departamento médico e da comissão técnica tricolor, deve aparecer no banco de reservas. Antes, porém, passará por uma outra avaliação nesta quinta-feira, em jogo-treino. Recuperado de um problema muscular, cujo tratamento gerou bastante contestação por conta da demora, o profissional passou, também, por um trabalho de reequilíbrio muscular, e agora a intenção dos especialistas é ver se está completamente apto a exercer todos os movimentos de uma partida, principalmente, o chute forte de longa distância, uma de suas armas.

O Grêmio vai azeitar de verdade depois que o Jean Pierre voltar, e o Pepê assumir a posição do Alisson. — Pablo Rodrigo VIDIGAL (@PabloFolgiarini) March 4, 2020

Caso o jovem se mostre em condições, tem grande chance de ser relacionado para o clássico contra o Inter, claro, como opção para o decorrer do duelo. Mas, como diz Renato, a resposta quem tem que dar é o próprio jogador. Existe, ainda, a expectativa em cima do retorno do zagueiro Kannemann, que machucou um dos dedos do pé esquerdo no duelo frente ao São José, no início do Estadual. O caso é tratado como de menos urgência pela existência de substitutos que não interferem no desempenho e na forma de jogar do time. David Braz e Paulo Miranda, quando chamados, dão conta do recado.

