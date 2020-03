Jesualdo já tem duas apostas para o restante da temporada no Santos

​O técnico do ​Santos, Jesualdo Ferreira, vem apostando em jovens promessas da base do clube em 2020. Antes das paralisações dos campeonatos, por exemplo, o treinador utilizou seis Meninos da Vila na equipe titular. Isso se deve à falta de contratações para a temporada.

Sem muitas opções para rodar o elenco, o treinador já tem mais duas jovens apostas pela frente. Os meias Anderson Ceará, de 20 anos, e Ivonei, de 17, devem ser os próximos a serem integrados ao time principal.

Ambos já chegaram a figurar o banco de reservas antes da suspensão dos jogos. Ceará iniciou o ano no Santos B. Ivonei estava na equipe que disputou a Copinha e, por causa do seu rendimento na competição, também subiu para o time B. Os dois despertaram o interesse da comissão técnica do Peixe e vão ganhar uma chance na equipe principal.

Em entrevista ao​ UOL, o meia-atacante de 20 anos revelou que Jesualdo já teve conversas com ele para melhorar seu rendimento em campo. “ O Jesualdo falava comigo para melhorar meu posicionamento dentro de campo e ser mais agressivo. Os conselhos foram me dando confiança que em algum momento ele poderia me chamar e eu tinha que está preparado “, disse.

Ivonei também conversou com a reportagem, e falou sobre a conversa que teve com o treinador santista. “ Treinei no B por uma semana e fiz um treino no principal, aí conversamos. Ele me falou algumas ideias, disse para eu seguir trabalhando e tal, que uma oportunidade poderia aparecer”.

Sou Meninos da Vila futebol clube !

Tem muita molecada boa que ainda não teve chance no @SantosFC !

Casos de Ivonei e Anderson Ceará por ex. !

Mas..este Yuri Alberto que está entre renova e não renova..

Já vi muito jogo dele na base..

Pode acreditar..

é HORRÍVEL !

Não joga NADA ! — Vila Santastica (@VilaSantastica) March 19, 2020